Минфин разработал новый законопроект о верификации выплат с учетом позиции ВСУ

Министерство финансов разработало и подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект закона «О верификации и мониторинге государственных выплат».
Как сообщает пресс-служба министерства, этот закон позволит законодательно урегулировать основные правовые и организационные основы проведения проверки государственных выплат в Украине и снимет те оговорки, которые возникли у Конституционного Суда Украины.
В Минфине напомнили, что 11 октября с.г. Конституционный Суд признал неконституционными некоторые положения Бюджетного кодекса Украины, предоставляющие Минфину право получать информацию, содержащую персональные данные.
«Уважая позицию Конституционного Суда и признавая верховенство права, Минфин будет в полной мере исполнять его решения», — заявили в ведомстве.
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