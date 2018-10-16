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Сегодня 16 октября 2018 года, 13:59

Минфин разработал новый законопроект о верификации выплат с учетом позиции ВСУ

Министерство финансов разработало и подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект закона «О верификации и мониторинге государственных выплат».

Как сообщает пресс-служба министерства, этот закон позволит законодательно урегулировать основные правовые и организационные основы проведения проверки государственных выплат в Украине и снимет те оговорки, которые возникли у Конституционного Суда Украины.

В Минфине напомнили, что 11 октября с.г. Конституционный Суд признал неконституционными некоторые положения Бюджетного кодекса Украины, предоставляющие Минфину право получать информацию, содержащую персональные данные.

«Уважая позицию Конституционного Суда и признавая верховенство права, Минфин будет в полной мере исполнять его решения», — заявили в ведомстве.