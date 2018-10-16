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Два народных депутата примут присягу вместо ушедших в ЦИК

16 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Сегодня в Верховной Раде Украины примут присягу два народных депутата. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент «РБК-Украина».

Напомним: Центральная избирательная комиссия признала избранным народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) Александра Гулака. Г-н Гулак получил мандат вместо вновь избранного члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяны Юзьковой.

Как писало издание «РБК-Украина», Центральная избирательная комиссия также признала избранным народного депутата от «Народного фронта» Ивана Савку. Отмечалось, что Савка проживает в городе Николаеве, беспартийный, включен в избирательный список политической партии «Народный фронт» под №84. Как известно, народный депутат от «Народного фронта» Ирина Ефременко стала членом ЦИК.

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