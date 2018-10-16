Сегодня 16 октября 2018 года, 12:22

НАБУ: задержан подозреваемый по «делу Мартыненко»

11 октября 2018 года в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали человека, вероятно, причастного к завладению средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» в сумме 6,4 млн евро. Задержанный с ноября 2017 года находился в розыске. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицируются по части 5 статьи 27, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («пособничество в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере»). Указанному лицу сообщено о подозрении. С ноября 2017 года данный субъект находится в розыске.

По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Украины, экс-председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, выступал представителем компании BRADCREST INVESTMENTS S.A. (Панамская Республика). В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства («откаты») от чешской компании SKODA JS a.s. В дальнейшем таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро. По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании SKODA JS a.s. относительно размеров перечислений «откатов».

Кроме того, как установило следствие, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем, сказано в сообщении НАБУ.

Как известно, в декабре 2015 года детективы НАБУ начали расследование двух уголовных производств — по факту завладения средств ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 6,4 млн евро и по факту завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Восток ГОК) в размере 17,28 млн долларов США. Как выяснило следствие, организатором обоих коррупционных схем является экс-народный депутат Украины. В ноябре 2017 года процессуальный руководитель — прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры — принял решение об объединении двух указанных уголовных производств в одно.

22 мая 2018 года обвинительный акт в отношении шести лиц, задействованных в «деле Мартыненко», направлен в суд. В отношении одного человека продолжается досудебное расследование, трое находятся в розыске.