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МИД: Венгрия изменит скандальное название «уполномоченного по Закарпатью»

16 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Венгерская сторона в ближайшие дни изменит скандальное название «уполномоченного министра по Закарпатью».

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге, сообщается на странице в Facebook представительства Украины в ЕС.

«Мы говорили о том, как нам быть с названием их уполномоченного, и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите», — сказал он.

Министр вместе с тем подчеркнул, что не будет ситуации, когда Венгрия будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства.

«Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать», — сказал г-н Климкин.

Как известно, в начале августа Киев выразил протест из-за создания в правительстве Венгрии должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку «к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».

В МИД заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено.

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