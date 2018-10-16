Сегодня 16 октября 2018 года, 12:22

60% работодателей считают уровень подготовки выпускников-юристов низким

Уровень знаний юристов вызывает обеспокоенность у бизнеса

Министерство юстиции Украины представило аналитическое исследование «Знание и навыки выпускников юридических факультетов и учреждений высшего образования сквозь призму соответствия потребностям рынка труда», проведенное Директоратом по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности. Директорат исследовал, насколько современное состояние подготовки выпускников-юристов отвечает потребностям юридического рынка труда.

В опросе приняли участие 41 юридическая компания, две не юридические компании и 33 центральных органа государственной исполнительной власти, передает сайт Минюста.

В результате проведенного исследования получены следующие результаты:

- более 60% работодателей определяют уровень подготовки современных выпускников как низкий. При этом 37,2% представителей юридического бизнеса оценили его как неудовлетворительный, а 25,6% – как удовлетворительный, что соответствует «двойке» и «тройке» по пятибалльной шкале;

- почти 80% работодателей вынуждены дополнительно обучать молодых специалистов. Большинство юридических компаний (76,5%) самостоятельно доучивают новых сотрудников необходимым знаниям и навыкам, среди которых наиболее востребованными являются: деловой английский язык, умение составлять процессуальные документы и эффективно коммуницировать на разных уровнях;

- работодатели определили ключевые практические навыки молодого специалиста. Выпускник юридического факультета или учреждения высшего образования должен иметь достаточный объем практических навыков: составление юридических документов (об этом отметили 32,4% респондентов), деловое общение и коммуникации (24,3%), аналитическое и критическое мышление (16,2%), работа с базами данных и реестрам (9,5%);

- иностранный язык необходим в юридическом бизнесе — на это указали 100% респондентов, при этом 68,9% отметили необходимость владения английским языком. Для юридического бизнеса желательно владение иностранным языком, что дает возможность вести переговоры, составлять правовые документы и осуществлять их перевод;

- этические и моральные ценности чрезвычайно важны для практикующих юристов. Почти 80% опрошенных ответили, что при приеме на работу кроме профессиональных качеств проверяют моральные качества претендента на должность. При этом большинство респондентов (почти 90%) отметили, что откажутся от высококвалифицированного специалиста, если его моральные ценности противоречат мировоззрению руководителя и корпоративной культуре.

Результаты исследования демонстрируют позицию работодателей по уровню подготовки специалистов-юристов и могут быть в дальнейшем использованы при разработке образовательных программ, учебных планов вузами, формировании государственной политики в сфере правового образования.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.