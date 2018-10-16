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Нацбанк усилил защиту электронных банковских документов

16 октября 2018 года Источник:Finclub

Национальный банк Украины модернизировал правила организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации регулятора.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 5 октября с.г. №106 «О внесении изменений в правила организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации Национального банка Украины», которое вступает в силу 31 марта 2019 года, сообщает FinClub.

Целью принятия данного постановления является усовершенствование и модернизация требований к использованию и хранению средств криптографической защиты информации НБУ, банками и другими учреждениями в Украине, которые используют такие средства.

Документом урегулировано использование программно-аппаратного модуля генерации ключей и предусмотрено применение в качестве носителей ключей криптографической защиты информации Нацбанка исключительно защищенных носителей информации, что позволит:

● оптимизировать нормы правил организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации НБУ (в части ведения делопроизводства (учета), оборудования помещений техническими средствами охраны и т.п.);

● снизить риски информационной безопасности при управлении ключевыми данными в банках и других учреждениях в Украине, использующих средства защиты информации НБУ.

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