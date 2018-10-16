Сегодня 16 октября 2018 года, 10:54

СБУ: разоблачены представители местных органов власти, помогавшие РФ

СБУ сообщает о разоблачении должностных лиц местных органов власти в Запорожской области, которые помогали РФ вести подрывную деятельность против Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сказано, что в период с июля 2015 года по октябрь 2018 года должностные лица местного органа власти оказывали представителям спецслужб Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. «Это осуществлялось посредством подбора кандидатов и привлечения пророссийской агентуры из числа жителей Запорожской области и других регионов Украины, содействия в подготовке к проведению массовых акций протеста и массовых беспорядков, в том числе путем подготовки, передачи разведывательной информации об общественно-политической и социально-экономической обстановки в Запорожской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе досудебного производства выяснилось, что в течение указанного периода эти лица имели постоянные контакты с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, в том числе обыски по месту работы и жительства вышеупомянутых лиц с целью выявления и установления обстоятельств, подлежащих документированию.