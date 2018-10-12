Сегодня 12 октября 2018 года, 20:30

Для «белого» бизнеса становится правилом доброго тона иметь «прозрачные» компании, зарегистрированные в странах ЕС, отметил Ярослав Романчук

О международном корпоративном структурировании бизнеса как способе защиты от посягательств третьих лиц в рамках первого блока «Урегулирование корпоративных конфликтов» Школы корпоративного права/M&A рассказал слушателям Lеgal High School управляющий партнер Юридической группы EUCON Ярослав Романчук.

Лектор отметил, что по разным исследованиям до 80% мировой торговли приходится на операции в группах компаний.

Ярослав Романчук привел статистику, согласно которой в 2017 году основные инвестиции в Украину осуществлялись из Кипра, Нидерландов, Великобритании и Швейцарии, хотя на самом деле можно предположить, что в основном данные средства — это реинвестиции украинских владельцев бизнеса из их иностранных компаний.

Почему украинские компании используют иностранный элемент при корпоративном структурировании?

Отвечая на этот вопрос, лектор подчеркнул, что бизнес использовал этот инструмент, в первую очередь для оптимизации налоговой нагрузки в группе компаний, сокрытия конечного бенефициара компании, реинвестиций, защиты активов, увеличения инвестиционной привлекательности бизнес-группы для иностранного инвестора, распределения деятельности компаний группы по функциональным признакам (торгующая, владеющая активами, осуществляющая операционную деятельность).

Какие факторы важны при выборе иностранной юрисдикции?

В первую очередь, это:

— отсутствие/наличие юрисдикции в «черном и сером списках» ЕС;

— эффективные ставки налога на пассивный и другие доходы;

— наличие правил ТЦО и правил КИК;

— наличие конвенции об избежании двойного налогообложения с Украиной, затраты на содержание компании (регистрация, аренда офиса, содержание персонала, затраты на обязательный аудит);

— возможные специфические требования (лицензии, концессии, разрешения при покупке недвижимости, земельных участков и т.п.);

Ярослав Романчук обратил внимание слушателей на существующие сегодня в мире тренды и тенденции относительно борьбы с офшорами, в первую очередь — на план BEPS.

Сам план состоит из 15 шагов и направлен на борьбу с размыванием налоговой базы и перемещением налогооблагаемой прибыли в низконалоговые зоны. Украина вошла в активную фазу действий в этой сфере, подписав договор MLI и присоединившись к плану BEPS, а также взяла на себя обязательства имплементировать минимальный пакет, состоящий из четырех пунктов плана. Кроме того, на очереди присоединение к глобальному форуму по автоматическому обмену финансовой и налоговой информацией.

С учетом мировых тенденций, касающихся раскрытия конечных бенефициаров и борьбы с офшорами, уже скоро не будет стоять вопрос сокрытия доходов без уплаты налогов, потому что это станет не только немодным, но и опасным и дорогим удовольствием.

Это не означает, что исчезнет потребность в международном корпоративном структурировании бизнеса и налоговом планировании. Использование дорогих и далеких юрисдикций потеряет смысл.

Уже сейчас для части «белого» бизнеса становится правилом доброго тона иметь «прозрачные» компании, зарегистрированные в странах ЕС, которым переходит право собственности на корпоративные права украинских компаний, что, в свою очередь, является действенным инструментом защиты бизнеса от посягательства третьих лиц, в том числе и рейдеров.

Лектор привел показательный пример соседней Польши, в которой Юридическая группа EUCON имеет офис уже более десяти лет. Указанная юрисдикция является привлекательной для использования ее в качестве иностранного элемента при структурировании украинского бизнеса и налогового планирования.

«В скором времени будет стоять вопрос не о том, чтобы не платить налоги, а о том, где платить, сколько платить и когда платить», — подчеркнул Ярослав Романчук.