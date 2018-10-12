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ГП «Укрпочта» получает статус таможенного брокера

12 октября 2018 года Источник:Finclub

«Укрпочта» получила лицензию таможенно-брокерской деятельности, что позволяет оказывать услуги таможенного оформления для экспортеров и импортеров.

Как сообщает пресс-служба компании, «Укрпочта» упрощает для представителей малого и среднего бизнеса процесс отправления товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Данный сервис для предпринимателей начал работать с 10 октября.

«Многие экспортеры отправляют международные отправления с товарами, подлежащими таможенному декларированию, например, это ювелирные украшения, произведения искусства, и хотели бы помощи в оформлении необходимых документов. «Укрпочта», получив лицензию таможенного брокера, теперь предоставляет такой сервис, что значительно упростит и ускорит оформление таможенных деклараций для наших клиентов», — отметил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности «Укрпочты» Александр Перцовский.

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