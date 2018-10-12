Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 октября 2018 года, 18:50

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Съезд адвокатов обязательно состоится в начале 2019 года — председатель НААУ

12 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Съезд адвокатов Украины состоится в начале 2019 года независимо от того, будет ли принят законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» к тому времени или нет.

Об этом заявила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова во время выездного заседания САУ.

«В начале следующего года у нас будет съезд адвокатов», — сказала Лидия Изовитова, передает сайт НААУ.

Председатель НААУ напомнила о том, что адвокатура должна избрать представителей в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высшую квалификационную комиссию прокуроров. Срок полномочий адвокатов, избранных в эти органы, близится к завершению.

«На эти места нужно выбирать людей, поэтому съезд обязательно будет и конференции адвокатов регионов обязательно будут», — отметила Лидия Изовитова.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 41 (1085) от 09/10/18 Свежий номер

Слияния и поглощения

№ 41 (1085)
Государство и юристы

IP-адрес

Отрасли практики

Неопознанный объект

Судебная практика

Допустимые меры

Тема номера:

Бюро находок

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Газета «Юридическая практика» стала официальным информационным партнером «Futsal Advocate Cup»!

ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом