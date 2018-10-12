Съезд адвокатов Украины состоится в начале 2019 года независимо от того, будет ли принят законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» к тому времени или нет.
Об этом заявила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова во время выездного заседания САУ.
«В начале следующего года у нас будет съезд адвокатов», — сказала Лидия Изовитова, передает сайт НААУ.
Председатель НААУ напомнила о том, что адвокатура должна избрать представителей в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высшую квалификационную комиссию прокуроров. Срок полномочий адвокатов, избранных в эти органы, близится к завершению.
«На эти места нужно выбирать людей, поэтому съезд обязательно будет и конференции адвокатов регионов обязательно будут», — отметила Лидия Изовитова.
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