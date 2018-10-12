Суд восстановил Д.Антонюка на должности руководителя Госавиаслужбы

Окружной административный суд Киева восстановил Дениса Антонюка в должности председателя Государственной авиационной службы. Об этом свидетельствует копия решения суда, которая имеется в распоряжении «РБК-Украина».
Решение судом принято 1 октября 2018 года. Суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров от 4 сентября 2015 года и приказ Госавиаслужбы от 7 сентября 2015 года об увольнении Антонюка с поста председателя Госавиаслужбы. Таким образом, суд восстановил его на данном посту с 4 сентября 2015 года.
Иск с просьбой признать противоправными и отменить вышеуказанные распоряжение и приказ, а также восстановить на работе Антонюк подал в октябре 2015 года.
Решение суда вступило в силу, но может быть оспорено в апелляционной инстанции в течение 30 дней.
Напомним: в сентябре 2015 года Кабинет Министров Украины уволил Дениса Антонюка с должности главы Государственной авиационной службы. Андрей Пивоварский, занимавший на тот момент пост министра инфраструктуры, отметил, что КМУ принял данное решение по его представлению.
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