Сегодня 12 октября 2018 года, 17:09

Верховный Суд оставил без изменений оправдательный приговор в отношении клиента EQUITY

11 октября 2018 года Коллегия судей первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда оставила без изменений приговор Деснянского районного суда города Киева от 8 сентября 2016 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 1 ноября 2017 года о признании невиновным клиента EQUITY по части 2 статьи 368 УК Украина.

Так, Главное управление Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области и Прокуратуры г.Киева выражали версию, по которой клиент компании, как должностное лицо, получил неправомерную выгоду за возможное уклонение от совершения им определенных служебных действий дважды. Благодаря основательной позиции партнеров EQUITY - адвокатов Александра Лысака, Тараса Пошиванюка и Вячеслава Краглевича и их активном участии на всех стадиях рассмотрения дела, приговором Деснянского районного суда Киева было установлено, что соответствующие действия заявителя по делу носили провокационный характер, а доказательства, приведенные в деле, были получены только в результате провокации.

В дальнейшем эти условия и вызвали признание клиента EQUITY невиновным и его оправдание за недоказанностью совершения преступления.

Приговор Деснянского районного суда Киева успешно выстоял апелляционное рассмотрение и кассационный пересмотр и остается неизменным до сих пор. Кассационную жалобу прокурора Коллегия судей первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда оставила без удовлетворения.