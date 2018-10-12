Эффективной работе Антикоррупционного суда может помешать нехватка прокуроров САП

В работе Высшего антикоррупционного суда после его запуска возможны сложности из-за очень большого количества дел, которые будут переданы из судов общей юрисдикции. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, передает корреспондент «РБК-Украина».
«Даже после запуска новообразованному Антикоррупционному суду будет не просто принять те 120 дел, которые на сегодня уже есть в судах. Их будет больше, ведь наша работа не останавливается и мы продолжаем передавать эти дела в суды общей юрисдикции», – сообщил г-н Кравец.
По его словам, в штате САП не хватает прокуроров для ведения актуальных расследований.
«Не просто будет и прокурорам. Чем больше времени мы будем вынуждены уделять повторному рассмотрению дел, ведь все будет начинаться заново, тем меньше времени у нас будет на вопросы надзора в новых актуальных расследованиях. Поэтому придется провести серьезный стресс-тест в начале деятельности Антиккорупционного суда», – добавил он.
Он подчеркнул, что в судах находится около 120 уголовных производств, которые представляют в судах всего 40 прокуроров САП.
«Штат САП ограничен – всего четыре десятка человек. Скоро у нас не будет хватать прокуроров для обеспечения участия во всех заседаниях. Сейчас мы уже все чаще сталкиваемся с проблемой, когда мы должны выбирать, на какое заседание идти, а какое просить суд отложить», – подчеркнул прокурор.
По его словам, материалы новых дел пока накапливаются в кабинетах прокуроров.
«Материалы дел физически накапливаются в кабинетах прокуроров. Сейчас у меня семь дел в судах. Передать в суд письменные доказательства удалось только в двух из них, причем это в небольших делах. А остальное ждет своей очереди. Сейчас я ожидаю поступления еще одного дела для передачи в суд на 30 томов. Места для него в кабинете уже нет», – сообщил Виталий Кравец.
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