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Газета «Юридическая практика» стала официальным информационным партнером «Futsal Advocate Cup»

12 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

24-28 октября в г. Киеве будет проходить престижный европейский турнир по футзалу среди адвокатских команд «Futsal Advocate cup». Следует отметить, что указанный турнир организован при содействии Национальной ассоциации адвокатов Украины и компании Corporate Sport Organization, которая с 1983 года проводит континентальные и мировые первенства среди юристов (Mundiavocate, Eurolawyers). Также необходимо отметить, что в этом году в испанской Барселоне именно команда адвокатов Киевской области «KRBA team» стала победителем мирового первенства среди юристов. По приглашению чемпионов мира в Киев на указанные соревнования прибудут около 15 европейских и азиатских адвокатских команд, которые будут бороться за звание лучшей евразийской команды по футзалу в закрытом помещении.

Важным моментом является также то, что победитель Кубка по мини-футболу на призы «Юридической практики», который будет проходить 20 октября, получит почетное право принять принять участие в «Futsal Advocate Cup» и представить столичную юридическую общественность на форуме лучших адвокатских коллективов.

Вся информация о турнире на странице и одноименной группе в Facebook “Futsal Advocate Cup”

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