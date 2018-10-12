Сегодня 12 октября 2018 года, 15:30

ГПУ будет расследовать неуплату налогов известными украинскими боксерами, – народный депутат

Печерский районный суд Киева своим определением обязал Генеральную прокуратуру расследовать факты уклонения от уплаты налогов известными спортсменами в особо крупных размерах.

Об этом народный депутат Украины Виталий Куприй сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Парламентарий сообщает, что у него на руках оказались неопровержимые доказательства, что боксер Александр Усик не декларировал свои доходы, полученные от боев, в налоговой инспекции. Так же как и братья Кличко. По общеизвестной информации, после последнего боя в России, Усик получил около 10 млн долларов США от окружения Владимира Путина, купил себе новый автомобиль марки «Лексус» и недвижимость.