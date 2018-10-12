Сегодня 12 октября 2018 года, 15:30

КСУ признал неконституционной норму о праве Минфина получать информацию с персональными данными

Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений абзаца первого пункта 40 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины.

Этим решением Суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины (далее — Кодекс) о праве Министерства финансов Украины получать информацию, содержащую персональные данные.

По содержанию абзаца первого пункта 40 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Кодекса, отдельные положения которого признаны неконституционными, при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат министерство имеет право на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления. Для получения и обработки таких персональных данных министерство не требует получения на это согласия физических лиц (абзац второй пункта 40 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Кодекса).

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь может считаться законным при наличии оснований в национальном законе, а также при условии, что такой закон будет отвечать конституционному принципу верховенства права. «Конституционный принцип верховенства права требует законодательного закрепления механизма предотвращения произвольного вмешательства органов публичной власти при осуществлении ими дискреционных полномочий в права и свободы личности», — говорится в сообщении КСУ.

Конституционный Суд считает, что полномочия министерства на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, является дискреционными, а потому крайне необходимо, чтобы оспариваемые положения Кодекса согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и запрет произвола.

При этом Конституционный Суд Украины отмечает, что министерство может быть наделено полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели. Однако из-за отсутствия каких-либо границ дискреции, установленной законом, относительно дальнейших действий с информацией, содержащей персональные данные, исключается даже минимальная защита субъекта персональных данных, не обеспечивается предсказуемость применения указанных положений Кодекса.

То есть, по мнению Конституционного Суда Украины, оспариваемыми положениями Кодекса не предусмотрены критерии определения содержания и объема информации, содержащей персональные данные, категорий лиц как субъектов персональных данных, промежутков времени, которых должны касаться персональные данные, сроков, порядка и условий их хранения, что делает невозможным наступление ответственности за возможные злоупотребления.

Поскольку Конституционный Суд Украины установил несоответствие оспариваемых положений Кодекса такому критерию, как качество закона, исчезла необходимость осуществлять проверку, преследовало ли вмешательство в конституционное право человека на частную жизнь путем получения и обработки Министерством его персональных данных без согласия этого лица легитимную цель и были ли пропорциональны выбранные законодателем средства достижению такой цели.

Таким образом, изложенное дает Конституционному Суду Украины основания утверждать, что отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Кодекса о праве министерства получать информацию, содержащую персональные данные, противоречат части первой статьи 8, части второй статьи 32 Конституции Украины.