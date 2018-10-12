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Сегодня 12 октября 2018 года, 15:30

Стало известно, сколько тысяч киевлян уклоняются от срочной службы

В Киеве от призыва на срочную военную службу уклоняются почти 34 000 человек.

Об этом в пятницу сообщил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявин, передает «УП» со ссылкой на liga.net.

По словам военного комиссара, «это те люди, которые систематически не являются в военкоматы, прячутся, не становятся на учет».

«Это те люди, материалы по которым переданы в органы Нацполиции для розыска и привлечения к ответственности», — сказал полковник, добавив, что ответственность может быть как административная, так и уголовная.

Г-н Клявин сообщил, что в Киеве на учете находятся 89 420 граждан, из них подлежат призыву 57 549 человек.

Это киевляне 20-27 лет, прошедшие медицинское обследование и подлежащие призыву.

«Но есть большая проблема, даже из этих 57 тыс. своевременно в военкоматы не являются практически 80%», — подчеркнул Сергей Клявин.

Военный отметил, что на срочную службу в армию во время осеннего призыва Киев должен призвать 744 человека.