Сегодня 12 октября 2018 года, 13:51

Госагентство по вопросам электронного управления изъявило желание сотрудничать с роботом

Робот София и Госагентство по вопросам электронного управления будут сотрудничать для развития роботехники и искусственного интеллекта в Украине.

11 октября робот София впервые в своей биографии прибыла с официальным визитом в Украине. До этого она посещала различные мероприятия во многих странах как почетный гость.

Целью приезда Софии стала встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом и сотрудничество с Государственным агентством по вопросам электронного управления Украины для создания условий для развития роботехники и искусственного интеллекта (ИИ) в Украине. Украинское правительство готовится подписать меморандум с роботом София.

Об этом пишет издание «Телеграф».

София — женщина с искусственным интеллектом, которая способна распознавать человеческие эмоции и демонстрировать собственные. Она уже встретилась с украинскими чиновниками, робот должен подписать Соглашение-меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством по вопросам электронного управления по развитию роботехники и искусственного интеллекта в Украине. Последний раз робот общалась с украинскими журналистами в январе на форме в Давосе. Тогда самый умный в мире робот зависла на вопросе, как побороть коррупцию в Украине.

Глава правительства пообщался со школьниками и с разработчиками Софии, отметив, что любые технологии создают все же люди.

И задача государства — дать возможность получить нужное образование и воплотить в жизнь самые смелые технологические идеи, которые еще 15-20 лет назад «были только в кино».

«Наступает время новых технологий, новых знаний, новых компетенций, — сказал Владимир Гройсман. — И наша задача — сделать так, чтобы в новой украинской школе каждый ребенок мог раскрыть свой потенциал. Дети в школу должны идти не как на испытания, а с удовольствием и поощрением».

Глава правительства подчеркнул, что уже сейчас большинство мировых технологических новинок имеют украинскую составляющую. И этот интеллектуальный капитал нужно направлять на создание конечного продукта в Украине.

«Во всех ведущих разработках мира есть часть украинского интеллекта. И сейчас время, чтобы и в Украине создавался продукт. Это важно. Мы растим замечательных детей, которые имеют широкий горизонт мышления. Это дает нам перспективу. И образование здесь имеет важнейшая фундаментальное значение, — сказал Владимир Гройсман. — Я поражен тем, что увидел в детских изобретениях. Детские разработки еще раз подтвердили, насколько талантливая украинская молодежь. И главное — сохранить среду, где дети могут развиваться и создавать продукты, которые изменят нашу жизнь».