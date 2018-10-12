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Для украинцев из Донбасса в РФ предлагают ввести особый режим

12 октября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

МВД России разработало проект постановления правительства, по которому срок безвизового непрерывного нахождения в РФ «граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей» будет увеличен вдвое: с 90 суток до 180. Как следует из пояснительной записки к проекту, это «облегчит положение русскоязычных соотечественников, прибывших в РФ из зоны вооруженного конфликта на Донбассе, лишившихся в результате конфликта средств к существованию, а нередко и места жительства».

Всего в период с 1 апреля 2014 года по 17 июля 2018 года на территорию РФ «прибыло и не убыло» 996,4 тыс. граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей, следует из данных МВД.

Установить льготный режим для приезжающих с территории Донбасса правительству рекомендовали участники парламентских слушаний по вопросам миграционной политики в апреле. Для граждан других иностранных государств (в том числе, граждан государств – членов договора о Евразийском экономическом союзе) действует «международная норма» о беспрерывном проживании в течение 90 дней. Однако он, согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», может быть увеличен «в целях поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан РФ, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства».

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