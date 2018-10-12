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Вклеивать фискальные отчетные чеки в расчетные книжки больше не нужно

12 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Вступил в силу приказ Министерства финансов Украины №773, предусматривающий изменения порядка регистрации и применения РРО (регистраторов расчетных операций, то есть кассовых аппаратов), регистрации и ведения расчетных книжек и КУРО (книг учета расчетных операций), а также порядка опломбирования РРО.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Ранее предприниматели, чтобы зарегистрировать кассовый аппарат, тратили не только деньги, но и время — в среднем пять дней. А это — простой в работе и недополученный доход. Новый порядок регистрации упрощает этот процесс.

ГФС создает реестр экземпляров РРО и реестр центров сервисного обслуживания, которые будут содержать всю необходимую информацию о РРО. Это даст возможность субъектам — владельцам РРО регистрировать их в один шаг за один день, подав лишь одно заявление по упрощенной форме.

Приказ отменяет также требование вклеивать отчетные чеки в книгу КУРО в конце каждого дня.

Более того, отныне предприниматели смогут не использовать книги КУРО, но если кассовый аппарат сломался или отсутствует электроэнергия, следует прекратить продажу или оказание услуг до восстановления работы РРО.

«Меньше бумажек — больше работы. Мы искореняем неэффективность и бюрократию из жизни предпринимателей. Чем человечнее государство будет относиться к бизнесу, тем больше стимулов для бизнеса работать честно и прозрачно. Благодарен всем представителям бизнеса, экспертам, общественности, которые активно включились в работу. Будем совместно делать шаги навстречу друг другу и в дальнейшем», — отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

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