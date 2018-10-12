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Передано в суд «дело Добкина», касающееся событий 2008 года

12 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала в суд обвинительный акт по подозрению народного депутата Михаила Добкина и ряда должностных лиц Харьковской области в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн гривен. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В частности, согласие на привлечение Добкина к ответственности было предоставлено Верховной Радой. Также к уголовной ответственности привлечены заместитель и руководители профильных департаментов, а также непосредственные выгодоприобретатели земельных участков.

Как сообщается, с целью документирования указанной схемы, которая действовала в 2008—2010 годах, правоохранители провели более 300 допросов, 200 обысков, 70 осмотров, назначили более 50 экспертных исследований.

«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Харьковского городского совета в октябре — декабре 2008 года вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, которые якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением, путем мошеннических действий устранили препятствия последним в завладении правом на землю, повлекшем тяжкие последствия», — говорится в сообщении ГПУ.

Напомним: 10 июля с.г. пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Михаила Добкина. Сарган сообщила, что в ходе расследования следствие установило, что Добкин и экс-чиновники Харьковского горсовета способствовали незаконному завладению земельными участками в Харькове площадью более 74 га. Территориальной общине Харькова был нанесен ущерб в 230 млн гривен.

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