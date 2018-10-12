Сегодня 12 октября 2018 года, 12:17

ГФС изменила график работы центров обслуживания: в Киеве принимают без перерыва на обед

На сайте Государственной фискальной службы Украины сообщается об изменении режима работы центров обслуживания плательщиков.

Сегодня функционирует 471 центр обслуживания плательщиков, который создан на базе налоговых инспекций территориальных органов ГФС. Как показывает анализ, среднее количество обращений в центры обслуживания в день составляет от 252 до 545. А каждую субботу количество посетителей обычно составляет от 2 до 20 человек.

С целью усовершенствования работы центров обслуживания плательщиков установлен режим работы ЦОП органов ГФС: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.

Центры обслуживания плательщиков, созданные при ГНИ ГУ ГФС в г.Киеве, ГУ ГФС в г. Киеве будут работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Обслуживание посетителей будет осуществляться без перерыва на обед.