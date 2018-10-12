Сегодня 12 октября 2018 года, 12:17

Президент поручил ввести электронную систему защиты на военных складах

Президент Украины Петр Порошенко поручил в кратчайшие сроки внедрить системы электронной защиты и минимизировать человеческий фактор на всех военных арсеналах Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам, защита должна предусматривать проверку охранников, контроль всех систем, видеонаблюдение с хранением данных.

«Мы должны иметь эффективную систему защиты от человеческого фактора... эта защита должна предусматривать проверку охранников, контроль всех систем, видеонаблюдение с хранением данных в защищенном командном пункте и невозможность попадания на территорию складов любых лиц без соответствующей авторизации. Это абсолютно мое требование для того, чтобы обеспечить живучесть складов», – подчеркнул президент.

Г-н Порошенко отметил, что это касается и тех объектов, где пока нет возможности отойти от площадок открытого хранения боеприпасов.

«Я даю задание, чтобы системы электронной защиты, системы минимизации человеческого фактора были введены на всех без исключения арсеналах в кратчайшие сроки», – сказал он.

Кроме того, Петр Порошенко поставил задачу перед Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ обеспечить полное соответствие всех новейших хранилищ боеприпасов стандартам НАТО, а также тем задачам и рекомендациям, которые были получены со стороны военных партнеров Украины.

Напомним, в Украине планируют построить 15 хранилищ боеприпасов с автоматическими системами охраны. Порошенко подчеркивал, что сейчас в Украине нет ни одного современного склада для хранения боеприпасов.

Как писало «РБК-Украина» ранее, президент не исключает кадровых решений из-за ситуации со взрывами на военных складах под Ичней (Черниговская область).

Отметим, министр обороны Украины Степан Полторак считает, что взрывы на военном арсенале в Черниговской области были атакой на хранилище.