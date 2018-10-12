Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 октября 2018 года, 10:37

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГПУ: в г.Днепре задержан адвокат, требовавший 25 тыс. долларов США

12 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Следователями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины при процессуальном руководстве прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственного Государственному бюро расследований, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьей 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), статьей 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), статьей 369-2 (злоупотребление влиянием), статьей 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) и статьей 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

«В ходе расследования было установлено, что адвокат в сговоре со своей знакомой требовал от предпринимателя 25 тыс. долларов США. Эти средства они якобы должны были передать судье районного суда для принятия судом решения о снятии ареста с земельного участка», — сказано в сообщении.

9 октября 2018 в одном из заведений питания в городе Днепр следователи и прокуроры при оперативном сопровождении Управления защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской области адвоката и его знакомую задержали в порядке статьи 208 УПК Украины после получения указанных денежных средств.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 41 (1085) от 09/10/18 Свежий номер

Слияния и поглощения

№ 41 (1085)
Государство и юристы

IP-адрес

Отрасли практики

Неопознанный объект

Судебная практика

Допустимые меры

Тема номера:

Бюро находок

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Газета «Юридическая практика» стала официальным информационным партнером «Futsal Advocate Cup»!

ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом