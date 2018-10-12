ГПУ: в г.Днепре задержан адвокат, требовавший 25 тыс. долларов США

Следователями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины при процессуальном руководстве прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственного Государственному бюро расследований, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьей 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), статьей 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), статьей 369-2 (злоупотребление влиянием), статьей 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) и статьей 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Об этом говорится на сайте ГПУ.
«В ходе расследования было установлено, что адвокат в сговоре со своей знакомой требовал от предпринимателя 25 тыс. долларов США. Эти средства они якобы должны были передать судье районного суда для принятия судом решения о снятии ареста с земельного участка», — сказано в сообщении.
9 октября 2018 в одном из заведений питания в городе Днепр следователи и прокуроры при оперативном сопровождении Управления защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской области адвоката и его знакомую задержали в порядке статьи 208 УПК Украины после получения указанных денежных средств.
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