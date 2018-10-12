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ВС назвал условия, при которых владелец жилья вправе выселить квартирантов

12 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд вынес решение по делу арендодателя, который пытался выселить из своего дома семью, потому что сам изъявил желание проживать в этом доме. Суд ему отказал и рассказал, при каких условиях можно расторгнуть договор аренды, если ее срок не определен. Об этом пишет Ua.News.

Иск в суд подал владелец дома в селе на Хмельнитчине, пытавшийся выселить из дома бывшую жену с двумя детьми, которые жили в нем на правах аренды, заявив, что хочет сам переселиться в дом. Конкретного срока аренды с ними мужчина не оговорил, так что он считается бессрочным. Суд первой инстанции в иске отказал, отметив, что у мужа есть еще одна квартира, и в доме также ему никто не запрещает жить. Апелляционный суд стал на сторону арендодателя, ссылаясь на незыблемость права частной собственности, и постановил квартирантов выселить. Однако Верховный Суд, ссылаясь на Жилищный кодекс и Конвенцию о правах человека, стал на сторону арендаторов и разъяснил следующее.

Договор найма жилого помещения, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут по требованию наймодателя, только если жилое помещение, занимаемое нанимателем, необходимо для проживания ему и членам его семьи. В этом случае владелец дома (квартиры) должен предупредить нанимателя о предстоящем расторжении договора за три месяца. В противном случае договор может быть расторгнут по требованию наймодателя, если наниматели портят жилое помещение или используют его не по назначению, систематически не платят за квартиру и коммунальные услуги.

Коллегия судей ВС не нашла оснований для выселения ответчиков из жилого дома, принадлежащего истцу, поскольку истец имеет другое жилье, что опровергает его потребность в спорном жилом доме. Кроме того, ему не создаются препятствия в пользовании этим домом. Также выселение истцов противоречит Конвенции о правах человека, нарушая их право на жилье.

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