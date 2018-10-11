Сегодня 11 октября 2018 года, 21:31

О причинах возникновения и методах борьбы с рейдерством рассказал партнер ЮФ Sayenko Kharenko Сергей Погребной

Рейдеры — санитары леса или могильщики бизнеса: чем они опасны в современных условиях? Разобраться в этом вопросе на заключительных лекциях блока «Урегулирование корпоративных конфликтов» слушателям Lеgal High School помогал партнер ЮФ Sayenko Kharenko Сергей Погребной.

Отвечая на вопрос, как отличить рейдерский захват от недружественного поглощения, лектор подчеркнул, что критерий прост — это законность действий стороны, заинтересованной в контроле над активами. Соблюдение законодательства — вот тот «водораздел», который разграничивает враждебное поглощение, ставшее следствием ошибок в управлении компанией, и рейдерство, взращенное на почве коррупции, подкупа и физической силы.

По словам лектора, поглощение (дружественное или недружественное) — это взятие одной компанией под свой контроль другой с целью управления и приобретения абсолютного или частичного права собственности. Традиционных способов поглощения компании три: установление контроля над менеджментом предприятия либо лицом, представляющим интересы владельца крупного пакета акций, приобретение контрольного пакета акций или банкротство компании с последующим приобретением ее активов.

«По форме слияние отличается от поглощения только тем, что сливаться могут только две равные компании. Однако любое слияние в конечном итоге заканчивается поглощением», — подчеркнул Сергей Погребной.

Так все же что именно — недружественное поглощение, чрезвычайно недружественное поглощение или рейдерство? В англосаксонской трактовке недружественное поглощение означает банальную скупку акций на рынке, осуществляемую против воли неэффективного менеджмента и нерасторопных крупных акционеров. Рейдерство — недружественное (в Украине обычно силовое) поглощение предприятия против воли его собственников, имеющих преимущественное положение в данном предприятии, и/или его руководителя. Захват бизнеса путем рейдерства называют «рейдерским захватом».

Сергей Погребной отметил, что соблюдение законодательства — именно то, что разграничивает враждебное поглощение, возникшее вследствие ошибок в управлении компанией, и рейдерство, основанное на коррупции, подкупе и применении физической силы.

Главными причинами рейдерства являются коррупция, ненадлежащее функционирование правоохранительной и судебной систем и несовершенство законодательных и правовых механизмов защиты бизнеса. Играют свою роль и нестабильность политической ситуации, перераспределение собственности и сфер влияния, наличие у населения незарегистрированного оружия, а также отсутствие системы реабилитации и работы с ветеранами, участниками боевых действий и конфликтов.

Способствуют рейдерству проблема «мертвых душ» (недостаточное наполнение Реестра актов гражданского состояния граждан Украины: в целом по Украине он наполнен на 90%, без учета Крыма, ЛНР и ДНР, наполняемость по которым составляет 30%), недостаточная юридическая грамотность предпринимателей и отсутствие наказания за захват частного бизнеса.

Предпосылками к рейдерскому захвату становятся неконсолидированный пакет акций (долей), успешный бизнес, вызывающий интерес у компаний-конкурентов, привлекательные активы (зачастую захваты предприятий осуществляются не с целью завладеть бизнесом, а исключительно с намерением получить права на активы предприятия — недвижимое имущество, дорогостоящее оборудование), а также жесткая конкуренция (в этом случае захват происходит как этап конкурентной борьбы с целью завладеть бизнесом или полностью его уничтожить).

В числе причин рейдерского захвата также называются зависимость хозяйственной деятельности от объектов интеллектуальной собственности (торговая марка, промышленный образец, коммерческое наименование), незарегистрированных надлежащим образом, конфликт между акционерами (учредителями) предприятия, наличие родственных/приятельских/супружеских отношений между учредителями предприятия и не закрепленные детально корпоративные отношения в соответствующих документах, а также внутренние конфликты на предприятии, то есть конфликты между собственником и менеджерами.

Лектор описал признаки рейдерской атаки, которые должны насторожить собственника, и перечислил методы защиты от этих атак, практикуемые в ЕС и Украине. Представив опыт западного рынка в антирейдерских мероприятиях, Сергей Погребной поделился уникальными разработками своей компании по комплексному антирейдерскому аудиту и предложил алгоритм построения системы превентивной защиты.

Также вниманию слушателей были представлены методы оперативной защиты на случай рейдерской атаки, и перечень необходимых мероприятий, проводимых при возникновении большинства конфликтов. Тезисы докладчика были проиллюстрированы практическими примерами недружественного поглощения и захвата активов, с которыми работала его компания, а также практическими кейсами защиты от рейдерских атак.

Лектор проанализировал основные изменения, произошедшие в законодательстве в сфере корпоративного права и противодействия рейдерству, а также возможные изменения к этому законодательству, подчеркнув, что в Украине существует достаточно механизмов для уголовного преследования рейдеров.