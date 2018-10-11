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Способы решения корпоративных споров держатся на «трех китах»: третейском суде, медиации и судебных органах, считает Наталия Кроник

11 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Последний лекционный день блока «Урегулирование корпоративных конфликтов» был посвящен теме антирейдерской защиты бизнеса. Менеджер налогово-юридического департамента Deloitte в Украине Наталия Кроник в своей лекции сделала для слушателей Lеgal High School обзор корпоративных инструментов защиты бизнеса.

От кого и от чего защищать активы? Оказывается, не только от рейдеров, хотя существуют риски незаконных регистрационных действий с имуществом, риски незаконных регистрационных действий с предприятиями и риски вступления в силу незаконных судебных решений.

Кроме этого приходится защищать имущество от государства — есть риски обращения взыскания со стороны государства и риски возникновения дополнительной налоговой нагрузки. Нуждаются в защите от посягательств интеллектуальные права — от потери авторских прав, регистрации права на ТМ за третьим лицом и патентного троллинга.

Иногда приходится защищать имущество от посягательств на него членов семи — в случае бракоразводного процесса. В некоторых ситуациях критериями риска являются игорная, алкогольная зависимость членов семьи, малолетний возраст наследников, оформление имущества на пожилых родственников, махинации с наследством и т.п.

Защищать имущество нужно и от кредиторов, поскольку существуют риски необходимости платы по требованиям кредиторов при наступлении определенного юридического факта, а также риски приобретения рейдером кредиторской задолженности компании для инициирования банкротства.

Лектор сформулировала факторы уязвимости компании, делающие ее привлекательным объектом для рейдерства. В их числе — отсутствие холдинговой структуры, совмещение операционной деятельности, накопления активов, обязательств в одной компании, наличие крупных сумм задолженности, в частности, в банках-банкротах, ошибки и неточности в правоустанавливающей и технической документации, неурегулированные права и обязанности партнеров, коррупционные риски и корпоративное мошенничество, коллизии действующего законодательства, нарушение законодательства при осуществлении бизнес-деятельности и другие.

Если рейдерская атака все же состоялась, первой мерой защиты, по мнению Наталии Кроник, должно стать обращение к государственному регистратору с требованием приостановить регистрацию. Далее следует обращаться в Министерство юстиции с жалобой об отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений, в административный суд — за отменой регистрационных действий и запретом дальнейших регистрационных действий, в местный суд — с целью обжалования поддельных документов (доверенностей), в хозяйственный суд — за отменой решения акционеров.

Лектор рассказала о наиболее распространенных ситуациях, где возможен риск возникновения корпоративного конфликта, а также об инструментах по его предотвращению. «Крайне необходимым инструментом является построение корпоративной структуры таким способом, который позволит в случае возникновения конфликта либо быстро его решить, либо разделить компанию с минимальным вредом для операционной деятельности», — подчеркнула Наталия Кроник.

Спикер напомнила слушателям об изменениях в национальном законодательстве, касающихся акционерных обществ, а также проанализировала новеллы Законов Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах».

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