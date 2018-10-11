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Омбудсмен: на сайте КГГА распространялась конфиденциальная информация граждан

11 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Работниками Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека проведен повторный мониторинг веб-сайта Киевской городской государственной администрации. Раздел «Система учета публичной информации» приведен в соответствие с требованиями законодательства о защите персональных данных.

Во время первичного мониторинга официального сайта КГГА представители Офиса омбудсмена выявили факты ненадлежащей обработки персональных данных. В разделе «Система учета публичной информации» находились доступные для загрузки текстовые файлы, содержащие конфиденциальную информацию.

Об этом говорится на омбудсмена.

«Паспортные данные, идентификационные коды, информация о состоянии здоровья людей находилась в свободном доступе. Это является нарушением Закона Украины «О защите персональных данных». Именно поэтому я направил требование о необходимости устранения всех недостатков», — отметил представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения информационных прав Виктор Барвицкий.

Наконец, требование об устранении нарушений требований законодательства о защите персональных данных в КГГА выполнили. Это установили работники Секретариата Уполномоченного при повторном мониторинге.

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