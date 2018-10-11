Сегодня 11 октября 2018 года, 18:14

Утверждены принципы внедрения политики собственности в отношении предприятий госсектора

10 октября 2018 года Кабинет Министров Украины утвердил Основные принципы внедрения политики собственности в отношении субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

Разработчиком документа выступило Министерство экономического развития и торговли Украины, сообщает сайт данного ведомства.

Документ разработан с учетом лучших мировых практик политики собственности государственных предприятий, в частности OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs (Рекомендации по корпоративному управлению государственными предприятиями Организации экономического сотрудничества и развития).

Основные принципы внедрения политики собственности определяют основные цели осуществления государственного владения, управления и распоряжения субъектами хозяйствования. Политика собственности устанавливает, что государство владеет предприятиями для повышения их эффективности, сохранения и повышения балансовой стоимости их активов, обеспечения экономических интересов украинского народа, выполнения возложенных на государство социальных функций, а также для получения прибыли госпредприятиями от осуществления коммерческой деятельности.

Документ также определяет общие принципы управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, среди которых:

• исключительность государственной собственности — предусмотрено, что в собственности государства должны остаться предприятия, которые выполняют возложенные на государство функции или являются естественными монополиями. При этом другие предприятия должны быть приватизированы, переданы в коммунальную собственность, государственно-частное партнерство или ликвидированы;

• определение четких целей деятельности — государство должно определять коммерческие и некоммерческие цели функционирования предприятий, относящихся к его собственности;

• паритетность в регулировании государственными и коммерческими компаниями, когда государственные компании осуществляют свою деятельность на той же коммерческой и конкурентной основе, что и негосударственные предприятия, с преобразованием всех госкомпаний в акционерные общества;

• разграничение функций собственника и регулятора — государство осуществляет контроль и регулирование, однако не вмешивается в операционную деятельность предприятия;

• профессионализм в управлении субъектами хозяйствования — руководители и члены наблюдательных советов должны избираться по конукурентной, прозрачной и честной процедуре с учетом их опыта и профессиональных навыков;

• соблюдение прозрачности своей деятельности для снижения коррупционных рисков;

• социальная ответственность госкомпаний.

Теперь органы власти, осуществляющие управление государственными компаниями, должны в течение месяца разработать, утвердить и обнародовать отдельные политики собственности для особо важных государственных предприятий. Они также должны обеспечить внедрение политики собственности на всех предприятиях, относящихся к государственной формы собственности.

Детально ознакомиться с принципами государственной политики собственности можно по ссылке.