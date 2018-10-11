Суд в Одесской области арестовал лицо, подозреваемое Россией в мошенничестве

Следственным судьей Раздельнянского районного суда Одесской области применен временный арест сроком на шесть суток в отношении гражданки Российской Федерации Н.
Как сообщает портал «Судебная власть Украины», в дежурную часть Раздельнянского ОП ГУНП в Одесской области 8 октября с.г. в 19.40 поступило сообщение от дежурного отдела пограничной службы «Кучурган-авто», расположенного в с.Кучурган Раздельнянского района Одесской области, о том, что на пункте пропуска «Кучурган-авто» при осуществлении пограничного контроля первой линии, при попытке пересечения государственной границы Украины на выезд, произошло срабатывание БД «Интерпол» в отношении гражданки Российской Федерации Н., которая значится, согласно базам Генерального секретариата Интерпола, в международном розыске по НЦБ Интерпола в Российской Федерации с 14 июня 2018 года.
Женщина разыскивается правоохранительными органами Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) УК РФ.
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