Сегодня 11 октября 2018 года, 18:14

Раненый в Харькове бизнесмен является руководителем юридической компании — СМИ

В Харькове в среду вечером на выходе из спортивного клуба Yod неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по человеку. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области, передает «УП».

Как указывают правоохранители, пострадавшего с ранением доставили в больницу, сейчас его оперируют врачи. Говорится о том, что в пострадавшего выпустили десять пуль.

«Мужчина вышел из спортивного клуба и услышал выстрелы. Одна пуля попала в припаркованную машину. Еще одна пуля ранила мужчину. В ответ охрана пострадавшего начала стрельбу вверх из оружия резиновыми пулями», — рассказали в пресс-службе.

Как пишет «Интерфакс-Украина», источник в правоохранительных органах назвал имя пострадавшего — это гендиректор юридической компании «Легион» Владислав Безрукий.