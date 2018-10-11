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Названы банки, клиенты которых чаще обращались за реструктуризацией обеспеченных ипотекой долгов

11 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

За полгода с момента вступления в силу Положения о проведении реструктуризации кредитной задолженности физических лиц, обеспеченной ипотекой, в Фонд гарантирования вкладов физических лиц и неплатежеспособные банки поступило 118 заявок от заемщиков, общая задолженность которых составляет 63 млн грн. По большинству обращений (92 заявки) получены положительные решения комитета управления активами ФГВФЛ. По остальным – продолжается рассмотрение.

Об этом говорится на сайте Фонда.

«Динамика обращений заемщиков ежемесячно растет: если в мае было подано всего шесть заявок, то в июне и июле — по 18 и 28 заявок соответственно. По 34 заявкам уже состоялось подписание договоров и получено почти 1,9 млн грн первого взноса, который по условиям программы реструктуризации составляет 10% основной задолженности. Ежемесячно в погашение кредитной задолженности будет приобретаться еще 0,2 млн грн», — рассказала Ольга Билай, директор департамента управления активами ФГВФЛ.

Еще по 17 заявкам, по которым приняты положительные решения ФГВФЛ, не были подписаны соответствующие договоры по причине отсутствия согласия НБУ на проведение реструктуризации. Фонд гарантирования надеется, что НБУ в ближайшее время пересмотрит свое решение и позволит заемщикам, готовым добросовестно исполнять свои обязательства перед банками, воспользоваться разработанной программой реструктуризации.

Общая задолженность по кредитам, по которым получены предварительные согласования, составляет 63 млн грн. Из них наибольшая сумма задолженности — 130 тыс. долларов США, а наименьшая — 49 тыс. грн. В разрезе неплатежеспособных банков больше всего заявок поступило от заемщиков ПАО «КБ «Надра» (54 заявки), АО «Дельта Банк» (31 заявка) и ПУАО «ФИДОБАНК» (21 заявка). В случае подписания договоров по всем предварительно согласованным заявкам на реструктуризацию только общая сумма первого взноса составит 5,1 млн грн, а сумма ежемесячного денежного потока — 0,5 млн грн.

Напомним: Положение о проведении реструктуризации кредитной задолженности физических лиц, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, перед банками, процедура ликвидации которых осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц, вступило в силу 23 марта 2018 года. Подробные условия участия в программе по ссылке.

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