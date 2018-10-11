Правительство очертило комплекс мер по противодействию домашнему насилию на ближайшие пять лет

10 октября с.г. правительство на своем заседании приняло распоряжение Кабинета Министров Украины «Об одобрении Концепции Государственной социальной программы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2023 года».
Распоряжение разработано Министерством социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства.
Ежегодно от насилия в Украине страдают около 100 000 человек, 90% из которых — женщины.
«Насилие, как одна из форм грубого нарушения прав человека, является острой проблемой, от которой страдают и женщины, и мужчины, и дети. Наиболее уязвимыми являются женщины и дети. Также к группе повышенного риска попадания в ситуацию насилия относятся люди с инвалидностью, пожилые люди, внутренне перемещенные лица, женщины из сельской местности», — говорится в сообщении.
Констатируется, что пострадавшие от домашнего насилия, преимущественно женщины, не могут должным образом исполнять свои родительские обязанности, в результате чего возрастает уровень социального сиротства.
Целью принятия программы является обеспечение развития системы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола в соответствии с международными стандартами и Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» в условиях децентрализации и внедрение комплексных действий и мероприятий, направленных на уменьшение масштаба этого явления.
Принятие распоряжения создает возможности для снижения уровня домашнего насилия, насилия по признаку пола и обеспечения защиты прав пострадавших посредством совершенствования системы предотвращения и противодействия такому насилию, совершенствования соответствующей нормативно-правовой базы, внедрения действенных механизмов взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.
Выполнением программы будут обеспечены:
- рост доверия граждан к субъектам, осуществляющим мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола, преодоление психологических и других барьеров в принятии и реализации решений об обращении к этим субъектам по поводу такого насилия;
- доступность и качество предоставления всех необходимых социальных услуг лицам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, в том числе детям, пожилым людям, лицам с инвалидностью, гражданам, относящимся к другим уязвимых групп, в общих и специализированных службах поддержки пострадавших, определенных Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию»;
- рост количества привлеченных к ответственности обидчиков;
- специальная подготовка специалистов из числа субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола, повышение качества предоставления соответствующей помощи;
- повышение уровня осведомленности населения в вопросах предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола, преодоление негативных стереотипов и формирование нетерпимого отношения к насильственной модели поведения, усиление роли мужчин в противодействии домашнему насилию и насилию по признаку пола;
- повышение качества обработки и анализа собранных данных о домашнем насилии, в том числе о насилии в отношении детей и насилии по признаку пола, что позволит проводить эффективный мониторинг выполнения Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».
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рубим сук, на котором сидим. человечество в лице Украины обречено просто на деградацию и вымирание. членам КМУ надо изучить элементарные начала сексологии, возрастную и половую психологию, а потом принимать концепции такого рода.
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