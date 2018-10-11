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АМКУ приглашает принять участие в обсуждении поправок к закону о госпомощи

11 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

12 октября 2018 года в 14.00 под руководством государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Анны Артеменко состоится открытое обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования».

К участию приглашаются представители общественности, научных учреждений, физические и юридические лица, их объединения, говорится на сайте АМКУ.

Место проведения: г.Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 45, зал заседаний, 1-й этаж.

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