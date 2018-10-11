Сегодня 11 октября 2018 года, 14:59

Хозсуд Киева утвердил мировое соглашение между КП «Киевтеплоэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины»

В среду Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает «ЭП».

Как отмечается, предметом мирового соглашения между «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом» являются долговые обязательства, имеющие источники для компенсации, например задолженность потребителей.

«После получения постановления суда коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» сможет заключить договоры на поставку газа и начать процесс восстановления услуги горячего водоснабжения для четырех районов Киева», — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Условия мирового соглашения, которое было подписано сторонами, — это условия компромисса. Они существенно отличаются от той ситуации, которую мы имели в мае этого года. В результате сложных переговоров и участия руководства правительства выделена субвенция на погашение разницы в тарифах», — сказал г-н Пантелеев.

«Это обязательство госбюджета перед теплоснабжающими предприятиями в сумме 729 млн гривен. На сегодня списаны штрафные санкции и пени, на чем мы, собственно, настаивали. Предметом соглашения являются только те долговые обязательства, который имеют компенсаторы», — пояснил он.

Как известно, в домах многих киевлян уже несколько месяцев нет подачи горячей воды: в одних — с мая, в других — с июля 2018 года.

Такая ситуация возникла из-за того, что у Киева закончился срок действия договора с «Киевэнерго», и с августа функцию теплоснабжения города взяло на себя КП «Киевтеплоэнерго».

Но НАК «Нафтогаз Украины» отказывалось подписывать контракт с КП «Киевтеплоэнерго» из-за нерешенной ситуации с долгами за газ. Речь шла почти о 5 миллиардах гривен (в эту сумму входили долги потребителей, а также штрафы и пеня, начисленные «Нафтогазом» компании «Киевэнерго»).

2 октября с.г. премьер Владимир Гройсман заявил, что киевлянам дадут горячую воду до 7 октября. 4 октября 2018 года столичные власти заявили, что вернуть горячую воду жителям Киева смогут не раньше, чем через две недели, то есть примерно 17 октября с.г.

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что у него есть горячая вода, потому что у него бойлер.

9 октября 2018 года НАК «Нафтогаз» заявил, что подписал мировое соглашение с КП «Киевтеплоэнерго», поэтому примерно через неделю столичные жители получат горячую воду.

Отметим, что на своей странице в Facebook ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» сообщает, что в качестве безвозмездной помощи городу сопроводила процесс подписания мирового соглашения об урегулировании вопроса долговых обязательств.