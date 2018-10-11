Сегодня 11 октября 2018 года, 14:59

Google оспаривает штраф на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольных норм ЕС

Компания Google обжаловала штраф на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза. Как отмечает французское информагентство Agence France-Presse, апелляционное обжалование может затянуться на годы, пишет Pravo.ru.

В июле Еврокомиссия обвинила Google в том, что компания наложила ряд ограничений на производителей Android-устройств и сетевых операторов с тем, чтобы трафик на смартфонах шел через поисковую систему Google. Она отметила, что корпорация фактически замкнула систему Android в закрытой и полностью подконтрольной ей экосистеме. «Эта практика не оставила конкурентам шанса для внедрения инноваций и конкуренции», — заявила тогда еврокомиссар Маргрет Вестагер.

Google требовала от производителей смартфонов устанавливать на продаваемых смартфонах браузер компании — Chrome. Без этого нельзя было получить доступ к лицензионному магазину приложений Google Play. Также Google платила крупным производителям и операторам мобильной связи, чтобы они установили приложение Google Search на своих устройствах. Наконец, компания не давала производителям, желающим предварительно установить приложения Google, продавать устройства, работающие на альтернативных версиях Android.

Этот штраф является рекордным не только для Google, но и для всех европейских антимонопольных дел в принципе. Предыдущий «рекорд» также принадлежал поисковому гиганту: год назад Еврокомиссия оштрафовала компанию на 2,41 млрд евро. По условиям решения Google должна исполнить решение до конца октября, в противном случае компании грозят штрафы в размере до 5% от среднесуточного мирового оборота Alphabet — материнской компании Google.