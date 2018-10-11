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СМИ: миллиардные суммы штрафов, наложенных с помощью TruCam, могут направить МВД

11 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Министерство внутренних дел предлагает 50% средств от штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы автоматически, направлять МВД и Нацполиции для развития системы видеофиксации на дорогах.

Соответствующий законопроект изменений к Бюджетному кодексу Украины на заседание правительства внес министр МВД Арсен Аваков, сообщает «УП» со ссылкой на «Наші гроші».

В документе отмечается, что в настоящее время 100% штрафов за нарушение правил дорожного движения направляются в общий фонд государственного бюджета.

Законопроект предлагает направлять в спецфонд 50% поступлений от правонарушений, которые были зафиксированы автоматически, а остальные 50% направлять на развитие сети видеофиксации (из них 60% — на деятельность Нацполиции и МВД, а остальные — «Укравтодору» и региональным бюджетам в виде субвенции).

Все средства должны быть использованы на закупку техники и создание инфраструктуры для видеофиксации правонарушений.

По подсчетам МВД, автоматическая видеофиксация нарушений позволит ежегодно получать от штрафов 15-20 миллиардов гривен, а расширение сети видеофиксации будет способствовать увеличению этой суммы.

При согласовании позиций против выступил Минфин, аргументируя тем, что отсутствие средств в общем фонде бюджета может негативно сказаться на финансировании социальных программ.

Кроме того, сообщалось, что для Мининфраструктуры, как главного распорядителя средств, в этом году на повышение безопасности дорожного движения предусмотрено 2,6 миллиарда гривен (только на видеофиксацию — 997 миллионов гривен). Но, как отмечается, это замечание МВД не было учтено.

В экспертном заключении также указано, что на днях экс-советник г-на Авакова — народный депутат Украины от «Народного фронта» Антон Геращенко внес в Верховную Раду законопроект, почти идентичный документу, разработанному МВД.

Напомним: с 8 октября с.г. полиция начала использовать камеры TruCam для фиксации нарушения скорости на автодорогах.

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