Сегодня 11 октября 2018 года, 14:59

Legal Tech – не средство обмана пользователя, а инструмент, упрощающий жизнь

Динамике развития западного рынка Legal Tech можно только радоваться. Американские и европейские коллеги преуспели в преображении классического юридического рынка услуг настолько, что с трудом удается вспомнить времена, когда работа любого юриста лишь на 20-30 % полагалась на автоматизацию и IТ-технологии.

«Правила игры» и новомодные тенденции на рынке Legal Tech сегодня задают, бесспорно, США, которые вот уже несколько лет являются платформой для организации таких известных мировых конференций в сфере Legal Tech, как Relativity Fest, Iltacon, inFusion и, конечно же, Legal Tech New York, который в январе 2019 состоится в Нью Йорке.

Востребованные практики

Сегодня западный рынок Legal Tech — это новый юридический мир, в котором уже есть свои признанные мастера и лидеры мнений, а также состоялось деление на целые направления и практики. И если в Old School юриспруденции деление на практики подразумевает наличие компетентных юристов в конкретных отраслях, к примеру, рынки капитала, регуляторное поле, корпоративное право, то для Legal Tech такими практиками сегодня являются следующие направления.

(1) Digital Legal Services (юридические услуги онлайн)

Флагманом данного направления является Directlaw.US, позволяющий клиенту на своем сайте подобрать юриста для вычитки или проверки документа, предоставления устной или письменной онлайн-консультации. Проект позволяет отсортировать юристов по штату (Индиана, Иллинойс и т.п.), а также по стоимости предоставляемых услуг.

Здесь также стоит вспомнить хорошо известный Legal Zoom, который предлагает клиентам готовые юридические документы на все случаи жизни. На сайте документы представлены в четырех основных направлениях (интеллектуальная собственность, бизнес, семья и наследственное право, договорное право). Кроме этого программа дополнительно предлагает получить консультацию юриста по вопросу приобретения и использования документов или по каким-либо другим вопросам.

(2) Process Improvement (организация внутренних процессов работы в юридической фирме, порядок взаимодействия юристов в ходе работы над проектами, способ поиска нужной информации)

Данное направление предлагает юридическим фирмам самые новые IТ-решения, связанные с защитой клиентской и корпоративной информации, создаваемой или получаемой в ходе работы. Ввиду крайне уязвленности данных, с которыми юристы сталкиваются в ходе своей работы, бумом на современном рынке Legal Tech сейчас можно считать так называемую облачную трансформацию cloud transformation – иными словами, создание отдельного облака, на котором будут размещены все клиентские и рабочие файлы фирмы, включая информацию о счетах, личных данных сотрудника и многое другое.

Кроме этого ниша Process Improvement предполагает разработку решений, связанных с определением возможных хакерских атак данных, установление многоуровневой идентификации пользователя для доступа к данным фирмы, а также быстрое восстановление каких-либо поврежденных или утерянных файлов и информации. Пилигримом в предоставлении данного вида услуг следует считать Strategic Technology Solutions (США).

(3) Incubators (платформа, которая создается при юридических фирмах или исследовательских кафедрах ведущих правовых школ, для разработки инновационных решений Legal Tech)

Если охарактеризовать Legal Tech как революционный период развития классической юриспруденции, то бизнес-инкубаторы можно смело назвать катализаторами таких революционных процессов. За последние 5 лет некоторые фирмы из Magic Circle Law Firm поспешили создать свои собственные инкубаторы разработки диджитал-решений для юридического бизнеса, чтобы занять отдельную нишу на новом рынке.

Так, мастодонты юридического рынка Allen & Overy в начале 2017 года запустили свой собственный инкубатор Fuse, который работает над проектами в трех следующих направлениях: (а) классический legal tech — технологии поддержки юридических решений; (б) reg. tech — IT-решения для поддержки и осуществления регуляторного комплаенса (к примеру, защита персональных данных); (в) deal tech — IT-решения для модернизации и ускорения самого процесса заключения юридических сделок.

(4) Artificial Intelligence (внедрение искусственного интеллекта для выполнения рутинных и/или однотипных юридических задач)

Преимущества становления искусственного интеллекта сегодня ощущают все без исключения отрасли экономики, включая сектор энергетики, агропромышленный комплекс, финансовые рынки, и, разумеется, юридический рынок в целом.

Смело можно утверждать, что данная ниша Legal Tech в хорошем смысле переполнена массой решений на стыке права и информационных технологий. К примеру, KLAiM (программа, генерирующая судебные документы и предоставляющая удаленное сопровождение в спорах), CYBERTRAK (база данных, выдающая структурированные решения по работе с компаниями из 23 разных юрисдикций, включая оценку риска работы с компанией такой юрисдикции, налоговое регулирование и другие аспекты).

Следует отметить, что те или иные направления развития Legal Tech присутствуют на современном украинском юридическом рынке. Так, среди бизнес-инкубаторов можно отметить HappyFarm, а в нише самостоятельных приложений нужно выделить OpenDataBot (следит за изменениями в регистрационных данных компаний), Telegram-бот OblavaBot. Более того, сегодня на рынке доступен международный французский стартап Wonder.Legal, который сегодня функционирует в странах Европы, Азии и Латинской Америки и предлагает создание индивидуальных юридических документов на все случаи жизни.

Успех не гарантирован

Следует изначально сделать оговорку, что не все стартапы в принципе ориентированы на то, чтобы успешно функционировать на территории более чем одного государства. К примеру, одна из недавних новинок — стартап Foley (от юридической фирмы Foley & Lardner LLP). Его суть заключается в разработке программы, которая анализирует локальную или трансграничную сделку на предмет ее соответствия нормам FCPA (федеральный антикоррупционный закон США). Очевидно, что украинским пользователям вряд ли понадобится украиноязычная версия программы для анализа риска нарушения FCPA при осуществлении хозяйственной деятельности на территории Украины.

Что же касается стартапов, расчитанных на работу в нескольких странах, то «заходу» их на украинский рынок препятствует наличие нескольких прозаичных причин.

(1) Специфика правовой культуры

Если с переходом Украины на рыночные рельсы портрет украинского предпринимателя стремительно, хоть и с ошибками, тяготел к прозападным стандартам ведения бизнеса, то портрет украинского обывателя до сегодняшнего дня изменился не сильно.

Львиная доля современных стартапов остается ориентированной на мелкий и средний бизнес, а также на частных лиц. Тогда как жители европейских стран встречают какие-либо современные IТ-решения с воодушевлением или готовностью пробовать, украинский пользователь, к сожалению, больше относится к таким нововведениям с недоверием и даже опаской.

Если каких-то 5-6 лет назад украинскому пользователю, обращающемуся к юристу, было сложно донести необходимость оплаты любой, даже устной юридической консультации, то убедить его сегодня заплатить за услуги онлайн через интернет представляется непосильной задачей.

Несмотря на то что украинцы готовы покупать товары через интернет, платить «за воздух» и неосязаемый результат, которым грешат услуги в целом и юридические услуги в частности, они решительно не готовы.

Вместе с тем большинство пользователей в Украине просматривают документы, отвечают на вопросы, а когда в конце идет речь об оплате, покидают сайт, не совершив покупку. На наш взгляд, это лишний раз подчеркивает неготовность заплатить за услугу в целом.

(2) Отсутствие достаточного уровня финансового благосостояния населения

Подавляющее большинство продуктов и решений Legal Tech платное. И если стоимость IТ-решений в области права для частных лиц является по определению более низкой, то инновационные решения для бизнеса стоит гораздо больше.

(3) Несовременность законодательной базы

Большинство стартапов для бизнеса сегодня — это инновационные решения, касающиеся защиты информации и персональных данных, проведение глубинного антикоррупционного комплаенса, анализа рынка капиталов при учреждении бизнеса в той или иной стране, а также налоговых последствий.

В США или ряде европейских стран упомянутое законодательство о защите персональных данных, недопущении уклонения от налогов и общем деловом комплаенсе не просто появилось, но и активно функционирует, что подтверждается наличием эффективной правоприменительной практики. Говорить же об антикоррупционном комплаенсе или других похожих вещах в Украине пока не приходится. Кроме того, стоит вспомнить недавний ажиотаж среди юристов, вызванный вступлением в юридическую силу GDRP, и связанное с ним непонимание/незнание многими представителями юридической профессии особенностей работы и грядущих угроз для их клиентов.

Ранее упомянутый CYBERTRAK, основной целью которого является оценка риска деятельности компании в определенной юрисдикции, не сможет эффективно функционировать в украинских правовых реалиях – крайне изменчивых, неопределенных, во многом устарелых и казуистичных.

Надежда на прибыль

В условиях стагнации юридического рынка, вызванной экономическими и политическими решениями, говорить о сферах прибыли в Legal Tech, как и во всей украинской юриспруденции, не приходится. На наш взгляд, Legal Tech в Украине должен пройти несколько неизбежных эволюционных этап, которые предшествуют получению реальных прибылей.

Краеугольным моментом в становлении Legal Tech следует считать изменение правовой культуры граждан, приобщения их к миру информационных технологий, где приложение или программа — не средство обмана пользователя, а инструмент, упрощающий жизнь. Сегодня отдельные департаменты Министерства юстиции Украины разрабатывают множество менторских программ, направленных на повышение общеправового уровня культуры украинцев.

Кроме того, возникновение множества правительственных онлайн-платформ, позволяющих заказывать определенного вида государственные услуги, является тем положительным толчком, на который рассчитывает украинский рынок Legal Tech сегодня.

Дарья Туранская, Legal Manager в Wonder.Legal