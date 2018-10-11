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НБУ работает над упрощением процедуры создания банков

11 октября 2018 года Источник:UBR

Национальный банк Украины работает над тем, чтобы обновить правила для перехода небанковских учреждений в разряд банков. Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает UBR.ua сл ссылкой на FinClub.

«Сегодня у нас банк может стать небанковским учреждением, а небанковское учреждение банком — нет. Но компании растут: мы сегодня видим кредитные союзы, которые уже больше, чем некоторые небольшие банки, поэтому для них такую возможность нужно предусмотреть», — сказала Рожкова.

Она отметила, для тех учреждений, которые захотят перерегистрироваться в банки, будет действовать переходный период.

«Этого периода будет достаточно, чтобы каждая кредитная организация определилась, хочет ли она быть кредитной и нести риск кредитора, или она хочет быть просто финансовой компании без риска кредиторов. Безусловно, мы предоставим время, чтобы трансформироваться в ту или иную сторону», — сказала она.

Напомним: финучреждения, которым по результатам нацбанковского стресс-тестирования нужно докапитализироваться, должны подать программу увеличения капитала в срок до 28 дней с момента предъявления соответствующего требования регулятора. А выполнить прописанный в документе план придется до 31 декабря 2018 года.

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