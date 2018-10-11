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МВФ критикует идею повышения гарантий по депозитам

11 октября 2018 года Источник:Finclub

МВФ выступает против повышения гарантий по депозитам. Об этом заявил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин.

«Я надеюсь, что в следующем году мы перешагнем цифру минимальной гарантированной суммы выплат в 500 тыс. грн. Но не все нас поддерживают. Хочу сказать откровенно, отдельные сотрудники МВФ прямо сказали: вам не нужно увеличивать сумму гарантирования. Но почему? Ниже нас в Европе только Молдова и государственное образование Косово. В остальных странах суммы гораздо выше», — сказал Константин Ворушилин.

Ранее Константин Ворушилин заявлял, что увеличение гарантированных сумм будет поэтапным, но для начала «нужно стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежепособных банков».

Фонду разрешат увеличивать гарантированную сумму вкладов, заявил член парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак.

Сейчас ФГВФЛ гарантирует вклады физлиц и физлиц-предпринимателей на сумму до 200 тыс. грн.

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