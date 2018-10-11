Сегодня 11 октября 2018 года, 13:17

Генпрокурор о взрывах в Ичне: версия о служебной халатности отпала

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что с 9 октября 2018 года, после того как были опрошены военнослужащие, версия о служебной халатности относительно событий на военном арсенале вблизи Ични Черниговской области не рассматривается.

Об этом он сказал журналистам после брифинга в среду.

По его словам, сейчас основной версией следствия является диверсия, передает «УП».

«Это очевидно, мы находимся в состоянии войны, и уничтожение военных баз является одной из целей врага», — заявил он.

Генпрокурор добавил, что разделяет обеспокоенность общественности относительно ненадлежащей охраны военных баз.

«Несоответствующие темпы переноса оружия в более защищенные условия, хотя надо сказать, что черниговская проблема была бы намного больше, если бы большинство боезарядов не были перенесены под землю. И они не понесли потерь, по предварительной информации», — сказал он.

На вопрос, не зайдет ли расследование в тупик, как это было с подобными случаями в Харьковской и Винницкой областях, где также главной версией следствия была диверсия, Луценко ответил, что расследование подобных преступлений достаточно сложное.

«Например, на территории Калиновки до сих пор не закончено разминирование. Для завершения следствия закон требует от нас точного учета имущества, которое было потеряно, уничтожено. Поэтому только по этому маленькому эпизоду вы можете понять, почему так долго затягиваются экспертизы, которые должны установить сумму ущерба», — пояснил он.

Руководитель ГПУ подтвердил, что практически во всех случаях, произошедших в Харьковской, Винницкой и в Черниговской областях, основной версией является диверсия.

«В Харьковской области мы демонстрировали журналистам и дипломатическому корпусу летательный аппарат, который пришел с территории Российской Федерации. И, по версии следствия, которая подтверждается доказательствами, сбросил специальные зажигающие устройства на территорию военной базы», — сказал г-н Луценко.

«В Винницкой области были найдены следы диверсионной группы, в том числе следы, которые ведут из леса на территорию плохо охраняемой базы. И следы возвращались назад», — добавил он.

Что именно подтвердило версию о диверсии в Ичне, Луценко не уточнил.

По фактам взрывов на территории 6 арсенала Министерства обороны на Черниговщине утром во вторник военная прокуратура начала производство по факту небрежного отношения к военной службе.

Служба безопасности Украины заявила, что отрабатывает версию о возможной диверсии на военных складах под Ичней Черниговской области.