Сегодня 11 октября 2018 года, 11:34

Минюст отрицает нарушения при информировании о проекте №9140

Президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко обратился к министру юстиции Украины Павлу Петренко с открытым письмом относительно законопроекта №9140. Как известно, документ предусматривает делегирование права на осуществление некоторых регистрационных действий уполномоченным органам юстиции (наряду с нотариусами).

Лидер НПУ констатирует поступление огромного количества писем, в которых нотариусы выражают обеспокоенность возможным принятием законопроекта.

«Вынужден также констатировать, что негативный рейтинг в интересах «продвижения» законопроекта №9140 создают также территориальные управления юстиции Минюста, — идет речь в письме. — Включая «классическую форму» административного ресурса, управления юстиции, злоупотребляя властными полномочиями, осуществляют бешеное давление на государственных нотариусов и в «приказном» порядке обязывают их «провести информационные и праворазъяснительные мероприятия, направленные на информирование населения относительно преимуществ указанного законопроекта, а о проведенной работе отчитаться до 12.10.2018 путем предоставления фото-, видеоматериалов на электронный адрес управления по вопросам нотариата».

Среди прочего Владимир Марченко от лица нотариального сообщества потребовал провести 11 октября рабочую встречу с целью отзыва законопроекта.

Однако в министерстве назвали претензии необоснованными.

«Информирование о целях и новаций проекта Закона №9140 о предоставлении жителям села отдельных, четко определенных нотариальных услуг, таких как оформление наследства, договоров дарения, выдача свидетельств о рождении и смерти, никоим образом не противоречит существующим нормам законодательства, — говорится в официальном сообщении. – Также напомним, что Министерство юстиции формирует и реализует политику в сфере нотариата. Составляющей формирования государственной политики является разработка законопроектов и информирование граждан о преимуществах и недостатках законопроектов в соответствующих сферах политики».