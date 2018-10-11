Членство РФ в Совете Европы может быть прекращено

Если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем Совета Европы, сообщает корреспондент «Европейской правды».
Генеральный секретарь напомнил, что устав позволяет налагать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы, КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ.
Ягланд выразил уверенность, что в случае продолжения неплатежей эти санкции необходимо будет наложить.
«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», — заявил он.
«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — добавил генсек.
Торбьерн Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию; до сих пор генсек категорически исключал такую возможность.
Именно в случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации. «Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is out), то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — заявил он.
Ягланд также сообщил, что планирует официально представить эту позицию на заседании Комитета министров в конце текущей недели.
Напомним: Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 9 октября с.г. не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.
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