Сегодня 11 октября 2018 года, 11:34

Участие пяти членов ВСП во втором конкурсе в ВС: чем это чревато?

В конце апреля 2019-го заканчивается каденция 12 членов ВСЮ, чьи полномочия «возродились» в статусе представителей ВСП

Второй конкурс в Верховный Суд (ВС) обещает быть не менее сенсационным и информационно насыщенным, чем первый. Одной из главных кадровых интриг стало участие в нем сразу пяти членов Высшего совета правосудия (ВСП): Игоря Бенедисюка, Николая Гусака, Натальи Волковицкой, Татьяны Малашенковой и Игоря Артеменко.

Понятно, что участие в конкурсе еще не означает победу в нем, но если результат всей пятерки представителей ВСП будет положительным, возникнет риск блокировки процесса рассмотрения результатов второго «верховного» конкурса Высшим советом правосудия. Вероятность такой угрозы будет особо высока при условиях, что победителей этого кадрового марафона Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) определит до конца апреля 2019-го, и до указанного времени кадровый формат ВСП останется неизменным: как и сейчас, так и через семь месяцев в этом конституционном органе будут работать 19 человек из необходимых 21. В случае, если все пять членов ВСП войдут в число победителей «верховного» конкурса, они не смогут принимать участие в рассмотрении соответствующих рекомендаций от ВККС Высшим советом правосудия ввиду наличия потенциального конфликта интересов. Следовательно, рекомендации от ВККС по второму «верховному» конкурсу будут рассматриваться силами 14 членов ВСП, то есть минимально допустимым количеством представителей этого конституционного органа, с учетом особенностей законодательной процедуры принятия решения относительно кандидата на должность судьи. Согласно положениям статьи 37 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» заседание этого конституционного органа, на котором рассматривается данный кадровый вопрос, является полномочным, если в нем принимают участие не менее 14 членов Высшего совета правосудия. Причем решение о внесении Президенту Украины представления о назначении судьи на должность будет считаться принятым, если за него проголосовали как минимум 14 (!) представителей ключевого органа судейского управления.

Впрочем, ситуацию балансировки на грани кворума или худший сценарий — парализацию процесса кадровой комплектации Верховного Суда на его финальном этапе — можно избежать. Подробности читайте в материале «На краю Совета» в свежем номере «ЮП».