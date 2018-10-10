Сегодня 10 октября 2018 года, 19:07

О новых регуляторных инициативах в области кибербезопасности рассказал партнер ЮФ Asters Юрий Котляров

Продолжил тему кибербезопасности партнер ЮФ Asters Юрий Котляров, который рассказал слушателям Lеgal High School о регуляторных инициативах в этой области. Лектор обратил внимание на опыт Евросоюза, который несколько раньше занялся вопросами кибербезопасности.

В частности, первым стратегическим документом ЕС в области кибербезопасности была Директива 2008 года о европейских критических инфраструктурах и мерах по их защите. Позднее, в 2013 году, была принята Стратегия кибербезопасности ЕС, ставшая первым стратегическим документом в Европейского Союза в этой сфере. Лектор подчеркнул, что стратегическая задача документа — достичь бесперебойной и устойчивой к внешним угрозам и кибератакам киберсистемы ЕС.

«На данный момент ЕС пересматривает стратегию в области кибербезопасности, такая работа проводится в координации с НАТО. Планируется, что новая стратегия Евросоюза по кибербезопасности будет включать практическую помощь Украине в этой сфере», — подчеркнул Юрий Котляров.

В 2015 году была принята Стратегия единого цифрового рынка (DSM Strategy), которая закрепляет за Европой лидирующую позицию в развитии цифровой экономики. Основная цель этого документа — «доверие и безопасность», создание благоприятной среды для развития цифровой экономики.

В том же 2015 году была принята Директива NIS, цель которой заключается в обеспечении высокого общего уровня безопасности сетевых и информационных систем в рамках ЕС. Для борьбы с угрозами и инцидентами в области кибербезопасности и для обмена информацией между участниками Директива предусматривает организацию группы взаимодействия в составе представителей государств-участников, Комиссии, Европейского агентства по сетевой и национальной безопасности (ENISA), сети национальных групп CSIRT. Кроме того, согласно Директиве, в Евросоюзе создается единый координационный центр по информационной безопасности, который станет площадкой для взаимодействия стран — участниц Евросоюза.

А что же Украина? Наша страна несколько позже занялась вопросами кибербезопасности, хотя Стратегия национальной безопасности Украины 2015 года уже содержала в себе задачи обеспечения кибербезопасности и безопасности информационных ресурсов. В 2016 году была разработана отдельная Стратегия кибербезопасности Украины, цель которой — обеспечить условия для безопасного функционирования киберпространства, его использование в интересах личности, общества и государства.

Интенсификации процесса способствовала вирусная атака на объекты критической инфраструктуры, произошедшая 27 июня 2017 года. А октябре того же года Верховная Рада приняла Закон Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины», который декларирует основные аспекты сферы кибербезопасности в Украине; определяет объекты кибербезопасности и киберзащиты, объекты критической инфраструктуры как объекты кибербезопасности и киберзащиты, субъектов защиты кибербезопасности и их полномочия, а также предусматривает государственно-частную партнерство в сфере кибербезопасности.

Законом создан Национальный координационный центр кибербезопасности как рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, который осуществляет координацию и контроль деятельности субъектов сектора безопасности и обороны, обеспечивающих кибербезопасность, вносит Президенту Украины предложения по формированию и уточнению Стратегии кибербезопасности Украины.

Лектор напомнил, что кроме закона в прошлом году была разработана Концепция создания государственной системы защиты критической инфраструктуры. Цель Концепции — определение основных направлений, механизмов и сроков комплексного правового урегулирования вопроса защиты критической инфраструктуры и создание системы государственного управления в сфере защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, лектор ознакомил слушателей с законопроектами и проектами постановлений Кабинета Министров, направленными на усовершенствование системы кибербезопасности в стране.