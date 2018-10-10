Сегодня 10 октября 2018 года, 17:25

AEQUO выступила советником ЕБРР по вопросам предоставления обеспеченного кредита для группы компаний «Астарта»

AEQUO консультировала Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) относительно предоставления обеспеченного кредита в размере 20 000 000 долларов США украинским дочерним компаниям группы «Астарта», лидеру в сфере сахарного и сельскохозяйственного производства в Украине («Астарта»).

Средства, полученные в рамках кредита, будут использованы «Астартой» для пополнения оборотного капитала. «Астарта» планирует использовать современные IT-решения, необходимые для точного земледелия, которое компания развивает в Украине. В рамках данного проекта «Астарта» также предлагает высококачественную и комплексную программу обучения для выпускников средних школ и студентов, желающих работать в секторе агробизнеса в Украине.

Юристы AEQUO приняли участие в подготовке и оформлении финансовых документов, многочисленных договоров обеспечения, а также выдали юридическое заключение для ЕБРР. Помимо права Украины проект включал вопросы права Англии, Нидерландов и Республики Кипр.

Финансирование осуществляется в рамках длительного сотрудничества ЕБРР и Астарта.

Проектная команда AEQUO работала в составе старшего юриста Богдана Дмуховского и юриста Глеба Бухарина под руководством Юлии Кирпы, партнера, руководителя практики банковского и финансового права.

«Мы очень рады помочь ЕБРР в заключении этой интересной и масштабной сделки. Мы уверены, что кредит, предоставленный ЕБРР, поможет компании «Астарта» реализовать много положительных изменений, направленных на повышение урожайности земли без нанесения вреда окружающей среде. Данный проект является знаменательным для агробизнеса в Украине, и быть его частью — большая честь для нас», — комментирует Юлия Кирпа.