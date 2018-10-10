Сегодня 10 октября 2018 года, 15:31

«Сегодня любая компания находится в зоне риска кибератаки», — предупреждают Ольга Белякова и Николай Гелетий

Тему корпоративной безопасности продолжила партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ольга Белякова и юрист этой компании Николай Гелетий, которые рассказали слушателям Lеgal High School о кибербезопасности как неотъемлемой части современной корпоративной реальности.

Лекторы обратили внимание на то, что в киберпреступность вовлечены огромные средства: во всем мире компании ежегодно тратят на защиту от враждебного внешнего воздействия на свои компьютерные системы 96 млрд долларов, в то же время киберпреступники тратят 1 трлн долларов для организации и осуществления новых атак. При этом более 80% киберинцидентов совершаются не извне, а внутри компании.

Лекторы охарактеризовали кибератаки по способу воздействия. По словам спикеров, часть киберрисков связаны с действиями самих сотрудников компании (как умышленных, так и ошибочных), а часть — с промышленным (коммерческим) шпионажем. В связи с этим следует проводить определенную разъяснительную работу с сотрудниками компании на предмет корректного поведения с электронным документооборотом и электронной перепиской.

Следствиями кибератаки могут быть утечка данных, потеря доходов и прямые убытки, вред деловой репутации, приостановление деятельности компании, а также административная и уголовная ответственность.

Лекторы поделились алгоритмом действий для организации кибербезопасности, подчеркнув, что не существует 100-процентной гарантии защиты. По их мнению, для предупреждения кибератак нужно разработать и внедрить план действий на случай такой атаки (emergency plan), который поможет избежать паники и формализует действия после киберинцидента, а также внутренние политики, регламенты и стандарты безопасности. Необходимо проводить юридический аудит договоров, документов и политик компании, включать в договоры оговорку о применении форс-мажора в случае кибератаки, проводить соответствующее обучение своих работников, вплоть до письменного оповещения о правилах безопасности при работе на компьютере. Все эти элементы очень важны, если вы хотите застраховать риски, связанные с возможностью кибератаки.

Если, несмотря на предупредительные меры, кибератака все же имела место, нужно сообщить о ней киберполиции, что станет дополнительным подтверждением для ваших контрагентов ситуации форс-мажора. Лекторы советуют заранее запастись контактами компаний и специалистов, которые имеют успешный опыт преодоления последствий кибератак, и обращаться к ним сразу же после инцидента. В данном случае фактор времени имеет критическое значение.

О случае кибератаки можно, а иногда и нужно также сообщить работникам компании, ее контрагентам, поставщикам и клиентам, следует организовать оповещение в медиа, что поможет сохранить деловую репутацию компании. Необходимо также заручиться правовой поддержкой на случай получения претензий, исков и т.д. «Кибератака — зачастую одномоментное событие, последствия которого могут наступить позже», — подчеркнула Ольга Белякова.