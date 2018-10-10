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Сергей Погребной: при расследовании мошенничества важен факт завладения имуществом потерпевшего

10 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Вторая лекция партнера ЮФ Sayenko Kharenko Сергея Погребного была посвящена проблеме предотвращения корпоративного мошенничества. По мнению лектора, корпоративное мошенничество — это сознательные действия наемных сотрудников, менеджмента или собственников компании, связанные со злоупотреблением оказанным им доверием в личных целях и в ущерб интересам компании.

Лектор подчеркнул, что мошенничество относится к разряду преступлений против собственности, то есть виновный посягает на права пользования, владения и распоряжения таких объектов собственности, как вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.

«Раскрытие мошеннического замысла осложняется тем, что по своей форме большая часть мошеннических операций практически ничем не отличается от обычных нормальных деловых сделок», — отметил Сергей Погребной.

По данным статистики, приведенной лектором, 61% украинских компаний сталкивались с фактами мошенничества. Главными причинами возникновения корпоративного мошенничества лектор считает отсутствие внутрикорпоративных процедур и комплаенс-политик, построение отношений с ключевыми менеджерами на принципах доверия, а не формализованных отношений, отсутствие прозрачной и понятной системы премирования, а также отсутствие эффективных служб: юридической, контроля и аудита, службы безопасности.

Корпоративное мошенничество лектор разделил на внешнее и внутреннее. К внешним видам мошенничества относятся концепция «отката», хищение материальных ценностей, завышение сметы расходов, передача информации, умышленный проигрыш в судах, подписание заведомо ненужных контрактов и многое другое.

К внутренним видам мошенничества относятся управленческое (злоупотребление служебным положением), ложная отчетность (внесение ложных или фиктивных данных в отчеты или умышленная потеря документов строгой отчетности), документальное (подделка подписей и печатей, документов, векселей, гарантий, актов выполненных работ и т.д.), мошенничество с материальными ресурсами (сверхнормированный расход подотчетных средств), мошенничество с персоналом (получение части зарплаты, начисление фиктивных премий, принятие на работу «мертвых душ», принятие «фиктивных» документов о стаже, образовании) и техническое мошенничество (запуск вируса в систему, копирование документов, установка вражеских технических устройств, использование технических дополнений с целью изменения физических свойств и, наконец, кибератака с различными целями).

Лектор описал слушателям Lеgal High School полтора десятка наиболее популярных схем мошенничества, указал на главные признаки того, что на предприятии появились мошеннические схемы, а также привел методы контроля, которые нужно задействовать с целью предотвращения корпоративного мошенничества.

Сергей Погребной обратил внимание слушателей на то, что только лишь аудит и контроль не помогают в борьбе с мошенничеством. Чаще всего способствует раскрытию фактов мошенничества информация от служащих компании (38%), а вот мониторинг подозрительных действий, неофициальные внутренние каналы и банальная случайность в равной степени эффективны — они помогают раскрыть 14% случаев мошенничества.

Лектор подчеркнул роль комплаенс-процедур в борьбе с мошенничеством, привел ряд практических кейсов, в которых убытки от мошенничества составляли десятки миллионов гривен, а также поделился опытом ЮФ Sayenko Kharenko в расследовании мошеннических схем.

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