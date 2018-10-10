12-13 октября с.г. в Закарпатской области состоится заседание Совета адвокатов Украины. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. В повестку дня заседания внесены вопросы деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины, ведения Единого реестра адвокатов Украины, деятельности органов адвокатского самоуправления. Кроме того, на заседании САУ будет рассмотрен и ряд обращений председателей советов адвокатов регионов, председателей комитетов НААУ и адвокатов.
Также в повестку дня включен вопрос о результатах работы рабочей группы по вопросам имплементации положений Концепции реформирования процедуры сдачи квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью.
Заседание состоится по адресу: Закарпатская область, Свалявский район, с. Поляна, конференц-зал курортного отеля «Квеле Поляна», ул. Духновича, 112-Б.
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