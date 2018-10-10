Сегодня 10 октября 2018 года, 19:07

Верховный суд Франции обязал российского олигарха заплатить налог на дом в сумме 1,2 млн евро

Верховный суд Франции отказал Роману Абрамовичу в иске к налоговым властям страны. Судьи пришли к выводу, что русский миллиардер недоплатил в казну 1,2 млн евро.

По мнению французских властей, Абрамович недооценил свой дом и не заплатил достаточный налог на имущество в 2006 и 2007 годах. Налоговая служба оценила недвижимость в 41 000 евро за квадратный метр.

Абрамович и его адвокаты утверждали, что французская налоговая в значительной степени переоценила цену собственности, сравнив ее с роскошными домами в гораздо более дорогих местах. Суд, впрочем, не внял аргументам русского миллиардера и отклонил иск, пишет Bloomberg.

Дом Абрамовича расположен на вершине Кап-д'Антибе с панорамным видом на море. Его владение занимает порядка 75 000 кв. м с жилой площадью более 2400 кв. м.